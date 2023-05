Libia: fonte parlamentare, oggi prevista sessione per decidere su mandato governo Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti di Tobruk, parlamento con sede nell’est della Libia, terrà oggi una sessione ufficiale per discutere e valutare il mandato del primo ministro del Governo di stabilità nazionale Fathi Bashagha. Lo ha dichiarato una fonte parlamentare ad “Agenzia Nova”, spiegando che nella sessione odierna sarà valutato l’operato del governo Bashagha e potranno essere prese alcune decisioni circa il mandato del premier designato dalla Camera dei rappresentanti. Da parte sua, il deputato Abdel Moneim al Orfi ha dichiarato al sito web “Ean Libya” che alcuni parlamentari hanno proposto una seduta per chiedere un cambio di governo, aggiungendo che si tratta di un regolamento di conti personali con il governo e che il parlamento non intende destituire Bashagha. (segue) (Lit)