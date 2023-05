Usa: frizioni su immigrazione, sindaco di New York escluso da campagna per rielezione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato escluso all’ultimo la scorsa settimana dal comitato consultivo della campagna per la rielezione del presidente Joe Biden per via delle frizioni sempre più forti tra le due parti. Lo rivela il sito d’informazione politica “Axios”, secondo cui le tensioni tra il primo cittadino di New York e la Casa Bianca sarebbero legate alle critiche espresse da Adams contro l’amministrazione Biden in fatto di contrasto all’immigrazione illegale e al crimine. Stando alle fonti di “Axios”, non si tratta però solo di una questione “personale”, ma di una potenziale crisi interna al Partito democratico: molti dirigenti di Stati e città a guida dem sono infatti d’accordo con Adams e insoddisfatti dalla risposta dell’amministrazione agli imponenti flussi migratori in arrivo dal Messico. Di recente il sindaco di New York ha apertamente criticato la Casa Bianca per l’arrivo in città di migliaia di migranti, molti dei quali trasferiti nella metropoli da Stati a guida repubblicana lungo la frontiera. “Il presidente e la Casa Bianca hanno deluso questa città”, ha dichiarato Adams lo scorso aprile. Secondo “Axios”, le critiche del sindaco di New York avrebbero irritato in particolare Julie Chávez Rodríguez, attuale direttrice dell’ufficio della Casa Bianca per gli Affari intergovernativa, scelta da Biden per coordinare la sua campagna elettorale. In realtà le prime frizioni tra Adams e la Casa Bianca risalgono al 2021, quando il primo, dopo aver vinto le elezioni a New York, si è dichiarato “la faccia nuova del Partito democratico”. Diversi esponenti di spicco del partito, tuttavia, sarebbero ora al lavoro per ricucire i rapporti in vista delle elezioni presidenziali del 2024. (Was)