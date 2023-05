Ucraina: comandante Syrskyi, forze nazionali svolgono controffensiva a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari ucraini stanno effettuando una controffensiva in alcune direzioni vicino a Bakhmut. Lo ha scritto sul proprio canale Telegram il comandante del gruppo orientale delle truppe ucraine, il colonnello generale Oleksander Syrskyi, che ha visitato oggi la prima linea della città. Secondo Syrskyi, i mercenari della compagnia paramilitare russa Wagner che partecipano alle ostilità a Bakhmut, "sono intrappolati". "Usando la difesa attiva, ricorriamo ad azioni controffensive in alcune direzioni vicino a Bakhmut. Il nemico ha più risorse, ma stiamo rovinando i suoi piani", ha detto Syrskyi. Il colonnello generale ha inoltre riferito di aver discusso la situazione con gli altri comandanti, prendendo "le decisioni necessarie per continuare l'operazione di difesa". (Kiu)