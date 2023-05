Russia: il presidente ceceno Kadyrov si fa filmare trionfante al comando di un carro armato - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica autonoma di Cecenia, Ramzan Kadyrov, si è fatto filmare al comando di un carro armato T-72 modernizzato. “A bordo di un carro armato come questo entreremo a Kiev e realizzeremo la denazificazione”, dice Kadyrov nel filmato. Sulle protezioni della torretta del mezzo corazzato si leggono le parole “Akhmat sila” (Akhmat è forza), slogan ufficiale della Cecenia e delle sue forze speciali. Lo slogan commemora il padre di Kadyrov, Akhmat, oggetto di un vero e proprio culto della personalità in Cecenia.Leader politico e religioso, Akhmat Kadyrov partecipò attivamente alla prima guerra cecena, guidando le forze ribelli del distretto di Gudermès contro le forze federali russe. Dopo essere stato nominato nel 1994 muftì dei musulmani della Cecenia, nel 1999, allo scoppio della seconda guerra cecena, si rifiutò di dichiarare la guerra santa contro Mosca e consegnò tutti i villaggi del distretto di Gudermès alle forze federali. Fu il principale fautore dell’accordo con Vladimir Putin che nel 2000 pose fine alla seconda guerra cecena, ottenendo un’amplissima autonomia per la repubblica caucasica all’interno della Federazione Russa. Da allora la Cecenia ha sempre fornito robusto sostegno a Putin, anche con l’invio all’estero di temibili combattenti, come ad esempio in Siria e, oggi, in Ucraina.(Rum)