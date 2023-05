Lazio: Mattia (Pd), antifascismo fascista invenzione revisionista di Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un antifascismo fascista distinto da un antifascismo nobile ma esiste un solo antifascismo ed è quello lasciatoci in dote dalla Resistenza italiana, che ha ispirato la nostra Costituzione. Poi ci sono gli episodi di violenza, che vanno appunto riconosciuti, condannati e contrastati come tali. Così Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd e presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile, commenta le dichiarazioni del presidente del Lazio, Francesco Rocca. "Questo distinguo è un nonsense, un'invenzione revisionista che rischia solo di confondere le acque in un momento storico in cui abbiamo invece il bisogno urgente di rimarcare fortemente i valori antifascisti quali punti di riferimento della nostra storia democratica. – prosegue Mattia – Probabilmente, viste le tante affermazioni inopportune sull'antifascismo da parte di esponenti del governo nazionale di centro destra, scomporre il concetto di antifascismo è un'operazione molto più utile a fornire una giustificazione ai vari La Russa e Lollobrigida di turno e a quanti hanno di recente provato ad edulcorarne il senso incappando però solo in uscite a dir poco imbarazzanti". "Se Rocca ha davvero a cuore l'antifascismo si adoperi per far calendarizzare, discutere e approvare quanto prima alla Pisana la mia proposta di legge per far inserire l'antifascismo e la Resistenza nello Statuto regionale del Lazio", conclude Mattia.(Com)