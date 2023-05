Regno Unito: università britanniche scendono nelle classifiche globali dei migliori atenei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le università britanniche stanno riscontrando difficoltà a mantenere il loro predominio internazionale, con quasi il 60 per cento di esse che è sceso nella graduatoria dei migliori atenei del mondo pubblicata dal Centre for World University Rankings. La classifica elenca le duemila università con le migliori prestazioni al mondo, comprese 93 istituzioni britanniche. Oxford e Cambridge hanno mantenuto la loro posizione di quarta e quinta migliore università del mondo, ma dozzine di altre sono retrocesse nella classifica. Tali risultati sono attribuiti in parte alla concorrenza proveniente dalla Cina e in parte ad un calo nei risultati della ricerca e nella proporzione dei laureati che ottengono incarichi di alto livello. (Rel)