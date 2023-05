Giappone-Filippine: Manalo a Tokyo, colloqui preliminari su partenariato sicurezza trilaterale con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine, Giappone e Stati Uniti stanno discutendo la possibile adozione di un partenariato di sicurezza trilaterale, ma il confronto "è ancora in fase preliminare". Lo ha dichiarato il segretario degli Affari esteri delle Filippine, Enrique Manalo, a margine di un incontro con l'omologo giapponese Yoshimasa Hayashi a Tokyo. "C'è un'intesa sull'opportunità di esplorare accordi trilaterali, ma a questo stadio dobbiamo ancora discutere i termini di riferimento, il tipo di attività, e dunque siamo ancora in fase preliminare", ha dichiarato Manalo. "La cosa importante è che esiste una intesa di principio in merito all'utilità di tali attività di cooperazione trilaterale", ha aggiunto il segretario. Durante l'incontro a Tokyo, Manalo e Hayashi hanno concordato di dare piena attuazione ai progetti di cooperazione bilaterali e trilaterali con gli Stati Uniti, e di lavorare assieme alle principali questioni regionali, a cominciare dalle tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Oltre alla sicurezza, i ministri hanno discusso di cooperazione economica: Hayashi ha ribadito la volontà di Tokyo di aiutare le Filippine a raggiungere lo status di Paese a medio reddito. (Git)