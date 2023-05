Usa: ex vicepresidente Pence si prepara ad annunciare la candidatura alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenitori dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence hanno annunciato ieri la fondazione di un comitato di azione politica ("super Pac") teso a sostenerne la candidatura alla Casa Bianca in vista delle elezioni 2024. Il comitato, battezzato "Committed to America", aprirà sedi a Dallas e nell'Iowa, e sarà presieduto tra gli altri dall'ex deputato texano Jeb Hensarling e dal consulente conservatore Scott Reed. "Mike Pence è il leader conservatore di cui la nostra nazione ha bisogno in questo momento", ha affermato Hensarling in una nota. "Dalla presidenza della Conferenza repubblicana alla sua guida dello Stato dell'Indiana, Mike ha costantemente dimostrato un impegno senza pari nei confronti dei principi conservatori e della Costituzione". Pence non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, ma ha segnalato l'intenzione di scendere in campo entro la fine di giugno. (Was)