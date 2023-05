Cina-Sierra Leone: ministro Esteri Qin a omologo Francis, necessario rafforzare coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Sierra Leone dovrebbero sostenersi a vicenda, rafforzare la cooperazione e il coordinamento nelle questioni multilaterali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio avuto oggi a Pechino con l’omologo della Sierra Leone, David Francis. Pechino apprezza l’adesione di Freetown al principio della Cina unica e “la promozione della giustizia nelle questioni relative allo stato dei diritti umani nello Xinjiang”, ha detto Qin, facendo implicito riferimento alle accuse di maltrattamenti e abusi mosse agli ufficiali cinesi dalla comunità internazionale, che ha più volte denunciato un trattamento discriminatorio nei confronti dell'etnia turcofona di religione islamica degli uiguri. “Cina e Sierra Leone dovrebbero lavorare insieme per attuare le importanti intese raggiunte dai rispettivi capi di Stato, continuare a sostenersi fermamente a vicenda, rafforzare la cooperazione e avviare uno stretto coordinamento sulle questioni regionali e internazionali. L’economia della Cina è forte, e il Paese è disposto a condividere le sue opportunità con la Sierra Leone in funzione dello sviluppo comune”, ha detto Qin. I due interlocutori, riferisce l’agenzia di stampa “China News Service”, hanno avuto anche uno scambio d’opinione sulla situazione in Africa e sulla riforma delle Nazioni Unite.(Cip)