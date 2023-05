Thailandia-Italia: missione a Bangkok per il sottosegretario agli Esteri Tripodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e Cooperazione internazionale Maria Tripodi è in missione in Thailandia da oggi al 18 maggio per intervenire alla 79ma sessione della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia e il Pacifico (Un-Escap), una delle cinque commissioni regionali dell'Onu, i cui lavori sono incentrati sull’azione per contrastare il cambiamento climatico e favorire lo sviluppo sostenibile in Asia e Pacifico. Lo rende noto la Farnesina. Fondata nel 1947, Escap ha sede a Bangkok e ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva nell’area. Formata da 53 Stati membri, l’Italia partecipa a Un-Escap in qualità di osservatore permanente. A margine dei lavori, il sottosegretario Tripodi avrà incontri bilaterali con il vice ministro degli Esteri della Thailandia, Vijavat Isarabhakdi, con il segretario esecutivo di Un-Escap e con esponenti dei governi di alcuni Stati insulari del Pacifico, anche per sostenere la campagna a favore della candidatura di Roma a ospitare Expo2030. Successivamente, il sottosegretario visiterà il padiglione italiano della fiera Future Energy Asia 2023, realizzato da Ice Agenzia, dove sono presenti 13 aziende italiane. Nella giornata di giovedì il sottosegretario terminerà la missione recandosi presso la base navale di Sattahip per incontrare l’equipaggio della nave della Marina militare italiana Francesco Morosini, attualmente impegnata nella campagna in Indo-Pacifico.(Com)