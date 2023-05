Amministrative: in Piemonte debacle del centodestra a Pianezza, a Novi Ligure ballottaggio con Csx in vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo Ivrea. Il centrodestra in questa tornata elettorale in Piemonte ha sofferto, tra candidature poco azzeccate e alleanza non riuscite. A Pianezza ci sarà il ballottaggio, ma il centrodestra con Sara Zambaia sarà fuori dai giochi. A tentare la vittoria al secondo turno saranno il centrosinistra e il Movimento 5 stelle contro un candidato civico, ovvero Antonio Castello. Anche a Novi Ligure si andrà al secondo turno. Qui il centrodestra, anche se spaccato, è ancora in partita, ma con un distacco di oltre 25 punti percentuali dal candidato sostenuto dal centrosinistra (20,74 contro 47,12 per cento). Con il risultato di Ivrea, che è andata all'alleanza Pd-M5s al primo turno, l'unica consolazione per il centrodestra è stata Orbassano, dove Cinzia Maria Bosso è stata riconfermata al primo turno per il secondo mandato. Sicuramente queste amministrative sono un campanello d'allarme per l'alleanza di governo, che non dovrà prendere sotto gamba le regionali del 2024 in Piemonte. (Rpi)