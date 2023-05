Ucraina: Lindner, elusione sanzioni a Russia da parte di alcuni Stati è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elusione delle sanzioni imposte alla Russia parte di alcuni Stati è inaccettabile. A dirlo il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Dobbiamo prendere in considerazione ulteriori misure per prevenire l'elusione delle sanzioni. Siamo consapevoli che ci sono Paesi che ancora effettuano forniture alla Russia e questo non può essere accettato", ha detto il ministro tedesco. "Vogliamo fare pressione sulla Russia, abbiamo sanzioni serie e non devono essere aggirate da Paesi che ne traggono vantaggio", ha aggiunto Lindner. (Beb)