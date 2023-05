© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è l'effetto Schlein: il centrosinistra va molto bene quando è su profili riformisti e di governo, non massimalisti. Il nostro must è costruire coalizioni di governo che assicurino alle città ed al governo nazionale una cultura riformatrice e di governo, senza i grillini e senza i massimalisti". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, intervenendo a RaiNews24. (Rin)