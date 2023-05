Cooperazione: Pam, G7 mantenga impegno per sicurezza alimentare nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte impegno del G7 per la sicurezza alimentare globale nel 2022 deve essere mantenuto nel 2023 poiché le nuove crisi in Sudan, Haiti e Sahel spingono più persone verso la fame. Lo ha affermato oggi in una nota il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, pochi giorni prima che i leader del G7 si riuniscano a Hiroshima, in Giappone, il prossimo fine settimana. Secondo il Pam, circa 345 milioni di persone stanno attualmente affrontando alti livelli di insicurezza alimentare, con un aumento di quasi 200 milioni dall'inizio del 2020. Di questi, 43 milioni sono solo a un passo dalla carestia. Nel frattempo, il Pam è stato recentemente costretto a tagliare le razioni di cibo nelle operazioni in Afghanistan, Bangladesh e Palestina poiché le necessità superano i finanziamenti disponibili e si profilano altri tagli in Somalia e Ciad. "L'anno scorso la leadership del G7 ha ottenuto risultati salvavita nella lotta contro la fame. Milioni di persone hanno ricevuto il sostegno necessario e Paesi come la Somalia sono stati tirati indietro dall'orlo della carestia. Sfortunatamente, la crisi alimentare globale non è scomparsa. E situazioni come il Sudan e Haiti stanno gettando benzina sul fuoco", ha affermato il direttore esecutivo del Pam, Cindy McCain. I combattimenti in Sudan hanno provocato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone e spinto milioni di persone alla fame. Il Pam stima che tra 2 e 2,5 milioni di persone in più subiranno un'insicurezza alimentare acuta nei prossimi mesi come risultato diretto dei combattimenti in corso, portando il totale nel paese a un record di 19 milioni. (segue) (Com)