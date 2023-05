Cooperazione: Pam, G7 mantenga impegno per sicurezza alimentare nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Haiti la fame sta stringendo la morsa mentre l'insicurezza, la violenza e l'aggravarsi dei problemi economici spingono ulteriormente nella crisi gli haitiani insicuri dal punto di vista alimentare. Si stima che un numero record di 4,9 milioni di persone nel paese soffra di fame acuta, circa il 45 per cento della popolazione. Allo stesso modo, nella regione africana del Sahel, nuovi focolai di violenza in luoghi come il Burkina Faso stanno provocando la fame tra le popolazioni in fuga e tra coloro le cui vite e mezzi di sussistenza sono stati sconvolti dal conflitto. Il Pam invita i Paesi del G7, che hanno tutti aumentato i finanziamenti nel 2022, a continuare a finanziare l'assistenza alimentare per le centinaia di milioni di persone colpite dalla crisi alimentare globale e per i milioni di persone che non soffrono la fame dallo scorso anno. L'agenzia Onu chiede inoltre il sostegno politico per altre azioni che aiuterebbero ad alleviare la crisi, tra cui lavorare per la continuazione dell'Iniziativa per i cereali del Mar Nero, garantire forniture adeguate di fertilizzanti e sostenere programmi per aumentare la produzione dei piccoli agricoltori. Le richieste a più lungo termine sono incentrate sulla necessità di rendere le popolazioni vulnerabili più resilienti e includono una rinnovata attenzione alla protezione sociale per le comunità a rischio e garantire che ogni bambino bisognoso riceva un pasto nutriente a scuola ogni giorno. "Dobbiamo intensificare l'assistenza, soprattutto quando si tratta di rendere i nostri sistemi alimentari più resilienti", ha affermato McCain. "Se siamo in grado di preparare le comunità a rischio per gestire futuri shock climatici, non avranno bisogno di supporto di emergenza la prossima volta che ci sarà una siccità o un'inondazione", ha aggiunto. (segue) (Com)