Cooperazione: Pam, G7 mantenga impegno per sicurezza alimentare nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il Niger ha affrontato la peggiore crisi di sicurezza alimentare degli ultimi dieci anni. Alcune delle aree più colpite erano aree in cui il WFP aveva attuato programmi di resilienza. Di conseguenza, la stragrande maggioranza - l'80 per cento dei villaggi situati in aree altamente colpite - non ha avuto bisogno di assistenza umanitaria. Al vertice del G7 in Germania lo scorso anno, i leader hanno promesso di "non risparmiare sforzi per aumentare la sicurezza alimentare e nutrizionale globale" e per proteggere i più vulnerabili. Si sono inoltre impegnati a rafforzare la resilienza a lungo termine dell'agricoltura e dei sistemi alimentari in modo che i paesi poveri siano meno vulnerabili in futuro. I conflitti rimangono uno dei principali motori della fame nel mondo. Gli eventi in Sudan sono solo l'ultimo esempio di come l'insicurezza alimentare aumenti quando escono le armi. Il Pam chiede ai paesi del G7 di "lavorare per trovare soluzioni politiche alle crisi prolungate in cui il conflitto è il motore principale della fame". (Com)