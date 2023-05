Iraq: Forze armate sventano attentato dello Stato islamico a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell’Iraq ieri hanno sventato un attentato organizzato dall’organizzazione terroristica dello Stato islamico nella capitale, Baghdad. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando una “fonte della sicurezza”. Secondo quest’ultima, il comando della 17esima divisione della 25esima brigata dell’Esercito iracheno, avrebbe ottenuto informazioni riguardo la presenza di una cintura esplosiva e di detonatori in un edificio nel distretto di Sayyid Abdullah, a sud di Baghdad. Quindi, un ufficiale dell’intelligence militare all’interno della brigata si sarebbe recato immediatamente sul posto, per effettuare ricerche, trovando sia la cintura esplosiva, sia i detonatori. Immediata la costituzione di una task force dell’Esercito iracheno per mettere in sicurezza l’area, dove un artificiere ha provveduto a far brillare gli ordigni in un luogo sicuro. L’operazione si è quindi conclusa senza incidenti. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Basnews”, invece, nei dintorni di Baghdad, ieri sono avvenuti scontri tra la polizia federale e un gruppo di miliziani del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti. Gli scontri sarebbero scoppiati a causa del rifiuto da parte dei miliziani di eseguire l’ordine delle autorità irachene di spianare alcuni terreni agricoli di cui rivendicavano l’appartenenza. Intanto, ieri, le Forze armate irachene hanno ucciso un miliziano dell’organizzazione terroristica del cosiddetto “Stato islamico” e ne hanno arrestato un altro nel villaggio di Tal Hakim, a sud-est di Mosul, nel governatorato settentrionale di Ninive. Nello stesso governatorato di Ninive, nella notte tra il 14 e il 15 maggio, le Forze armate irachene avevano ucciso due miliziani dell’Is nel distretto di Gwer, 40 chilometri a sud-est di Mosul. Negli scontri era rimasto ferito un militare iracheno. (Irb)