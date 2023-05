Amministrative: Sisler, nel milanese Fratelli d'Italia primo partito del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grande risultato per Fratelli d'Italia che si conferma il primo partito del centrodestra in provincia di Milano. A dimostrazione che gli elettori hanno compreso il nostro messaggio politico e la serietà delle proposte messe in campo". Così il senatore Sandro Sisler, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, commenta i risultati delle elezioni amministrative nel Milanese. "Sono particolarmente soddisfatto delle vittorie del centrodestra a Cinisello e Bresso - continua Sisler -; ottimi anche i ballottaggi di Arese, Cologno Monzese e Gorgonzola, dove il candidato di Fratelli d'Italia sfiderà la sinistra. Ora pancia a terra e di nuovo sul territorio e tra la gente per vincere ancora: l'invito ai cittadini è di votare compatti centrodestra al ballottaggio. Per il buon Governo di tanti Comuni della provincia di Milano".