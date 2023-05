Spagna: Podemos, rinuncia ex Eta a candidatura passo importante per costruire pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro dalle elezioni locali del 28 maggio dei sette candidati del partito basco Eh Bildu condannati in quanto ex membri dell'Eta è un "passo importante per costruire la pace nei Paesi Baschi e in Navarra".Lo ha detto la leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, in un messaggio su Twitter. "I cittadini dei Paesi Baschi e Navarra stanno percorrendo da tempo il difficile cammino della costruzione della pace. La decisione di Eh Bildu è un passo importante che contrasta con una destra capace di usare la memoria delle vittime a fini elettorali", ha dichiarato martedì Belarra. I sette condannati per delitti di sangue dell'ex organizzazione terroristica Eta, che avevano già scontato la loro pena, erano nelle liste del partito indipendentista Bildu alle prossime elezioni locali, generando forti polemiche politiche a livello nazionale.(Spm)