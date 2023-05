Maltempo: Richetti (Azione-Iv), prepariamoci a danni importanti in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste sono ore in cui vanno messe in sicurezza le persone, le abitazioni. Prepariamoci a danni in quella zona al sistema agricolo, che è assolutamente centrale. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto già al governo di predisporre uno schema di decreto, come si fece nelle Marche, perché purtroppo ci prepariamo a danni importanti". Lo ha affermato, in merito al maltempo in Emilia-Romagna, il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, intervenendo a RaiNews24. (Rin)