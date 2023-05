Ue: Lindner, previsioni economiche incoraggiano a tornare a finanze pubbliche solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni economiche presentate dalla Commissione europea "sono un'incoraggiamento" a tornare a finanze pubbliche solide. A dirlo Christian Lindner, ministro delle Finanze tedesco, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Nell'economia europea c'è un alto livello di incertezza. Per me, le previsioni economiche della Commissione europea sono una sorta di incoraggiamento a tornare a finanze pubbliche solide", ha detto. "Mi sento incoraggiato dalla commissione a preparare un progetto di bilancio, per il prossimo anno, che ritorni a frenare la crescita del debito, come previsto dalla nostra costituzione e senza i sussidi di prezzo che abbiamo utilizzato per i prezzi del gas e l'energia", ha aggiunto. "Per combattere l'inflazione, la politica fiscale e monetaria devono lavorare mano nella mano, come vediamo nel messaggio che ci arriva dalla Commissione", ha concluso. (Beb)