Comunali: Abbruzzetti (Ali Lazio), buon lavoro a sindaci e amministratori neoeletti

- Buon lavoro da parte mia e di Ali – Autonomie locali del Lazio a tutti i sindaci e agli amministratori neoeletti nei 43 comuni della regione che, nei giorni scorsi, sono stati interessati dalle elezioni amministrative. È quanto dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Luca G.A. Abbruzzetti. "Il mio augurio ai neosindaci, che in alcuni comuni sono anche molto giovani, è quello di avere sempre ben salda, anche nelle situazioni di criticità che possono presentarsi, la missione che si è chiamati a svolgere. Una missione che assorbe la vita di un sindaco in toto e per cui è fondamentale lo spirito con il quale dedicarsi, per il bene della comunità da amministrare. Rivolgo un augurio speciale, in particolar modo, ai sindaci riconfermati: Patrizia Nicolini, sindaco di Sacrofano e già vice presidente di Ali Lazio, e Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella e componente della presidenza dell'associazione, nonché ex presidente di Ali Lazio", conclude. (Com)