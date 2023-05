Imprese: Matteoni (Mmg), bene rilancio export aziende Roma e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con grande piacere alcuni rilevanti dati che affermano come nel 2022 il bilancio dell'export delle aziende della Capitale e della sua provincia avrebbe segnato un grande balzo positivo, soprattutto nel mercato dei metalli, dei prodotti chimici e dei mezzi di trasporto, ma anche dell'agroalimentare e degli articoli farmaceutici". Lo dichiara, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della Mmg, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica."Insomma, ancora una volta le imprese romane si dimostrano assai vivaci e pronte, dopo i sacrifici post emergenza pandemica, a riprendersi quello che hanno perso in questi anni. Un segnale davvero importante che conferma, inoltre, la professionalità, le competenze e la serietà del nostro sistema imprenditoriale, in grado di fare passi in avanti nel settore della digitalizzazione e della innovazione tecnologica ed essere di conseguenza maggiormente attrattivo sui mercati internazionali - aggiunge Matteoni -. L'auspicio è che questo trend continui a crescere e che gli enti istituzionali mettano in campo provvedimenti realmente efficaci ed efficienti per debellare quelle criticità e quelle problematiche che ostacolano il pieno rilancio delle nostre imprese", conclude.(Com)