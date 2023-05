© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente la Russia non può rientrare nel trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa (Cfe). Lo ha affermato il viceministro degli Esteri della Russia, Sergej Rjabkov, parlando durante una conferenza stampa. Il diplomatico ha aggiunto che la Russia potrà valutare il ritorno al trattato quando "l'Occidente abbandonerà la sua politica ostile". (Rum)