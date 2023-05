Sociale: Semenzato, da Nm pdl per istituzione Giornata nazionale contro body shaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi moderati "si rende sensibile, come sempre, ai temi che riguardano la persona, le famiglie, il sociale. Due proposte molto importanti: una proposta di legge per l'istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming, contro questo atto vile di bullismo che sempre maggiormente si nasconde dietro ai cosiddetti leoni da tastiera, e dall'altra una mozione importante, robusta, fatta di quindici punti contro i disturbi alimentari. Una mozione che è già calendarizzata per giugno, il che vuol dire che il tema è sentito da tutto il Parlamento, risultato del nostro Intergruppo che vede la trasversalità di tutte le forze politiche. Quando c'è da lottare, Noi moderati c'è sempre". Lo ha detto la deputata di Noi moderati, Martina Semenzato, presidente dell'Intergruppo sul body shaming, a margine del convegno "I_m_perfetto", oggi, presso l'auletta dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. (Rin)