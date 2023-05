Russia-Usa: viceministro Esteri, sanzioni non hanno nulla a che fare con scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle sanzioni contro la Russia non ha nulla a che fare con lo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. E' quanto affermato dal viceministro degli Esteri della Russia, Sergej Rjabkov. Così il diplomatico ha commentato le pubblicazioni dei media statunitensi, secondo cui Washington starebbe considerando di alleggerire le sanzioni contro la Russia come parte di un accordo di scambio di prigionieri. "Non discutiamo le questioni della politica sanzionatoria statunitense, non c'è niente da discutere", ha detto Rjabkov ai giornalisti. "La questione (...) non ha nulla a che fare con la situazione con un ipotetico scambio di cittadini statunitense con i nostri connazionali", ha aggiunto il viceministro. (Rum)