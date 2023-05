Russia: viceministro Esteri, Usa "politicizzano" questione dell'accesso consolare a Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dell'accesso consolare al corrispondente del quotidiano "The Wall Street Journal", Evan Gershkovich, detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio, viene "politicizzata" dagli Stati Uniti. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "La questione dell'accesso consolare a Gershkovich è in fase di esame (...) C'è molto rumore intorno a questo e molti tentativi di politicizzare questa storia da parte statunitense", ha osservato Rjabkov. (Rum)