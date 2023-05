Roma: incendio in un negozio di casalinghi a Gianicolense, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in un negozio di casalinghi questa notte alle 4 circa in via Giacomo Corradi, 1 zona Gianicolense, Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma. Le fiamme hanno interessato l'entrata dell'attività commerciale di circa 60mq, posta sotto una palazzina di quattro piani. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono stati danni strutturali. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato e del 118. (Rer)