Germania: il 20,9 per cento della popolazione a rischio di povertà nel 2022

- Il 20,9 per cento della popolazione della Germania, pari a 17,3 milioni di abitanti, era a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2022. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Rispetto al 2021, i valori sono rimasti praticamente invariati: due anni fa, il dato era del 21 per cento, ossia di 17,3 milioni di tedeschi. Tale quota era appena al di sotto della media europea del 21,7 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo l'Unione europea, una persona è considerata a rischio di povertà o di esclusione sociale se si verifica almeno una di queste condizioni. In primo luogo, il reddito è al di sotto della soglia di rischio di povertà. Il secondo requisito è un nucleo familiare affetto da significativa privazione materiale e sociale. Viene, infine, in rilievo una famiglia con una partecipazione alla forza lavoro molto bassa. Nel 2022, il 14,7 per cento dei tedeschi, ossia 12,2 milioni, disponeva di un reddito inferiore alla soglia di povertà. Il dato è in calo rispetto al 2021, quando si attestava al 16 per cento. Una persona è considerata a rischio di povertà se ha un reddito inferiore al 60 per cento di quello medio della popolazione. Nel 2022, questa soglia per una persona che vive da sola in Germania era di 1.250 euro al mese al netto di tasse e contributi previdenziali. Per due adulti con due figli di età inferiore ai 14 anni, il limite era di 2.625 euro al mese. Nello scorso anno, il 6,1 per cento dei tedeschi (5,1 milioni di persone) è stato colpito contemporaneamente da gravi privazioni materiali e sociali. Il risultato è in aumento dal 4,3 per cento del 2021. (Geb)