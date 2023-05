Amministrative: Furfaro (Pd), nelle tre città toscane ce la possiamo giocare ampiamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Toscana le tre sfide a Pisa, Massa e Siena "sono aperte. La Toscana è emblematica perché riguarda gli anni in cui la sinistra ha perso un contatto con la propria gente, una regione in cui storicamente c'era un legame consolidato. Credo che in queste tre città ce la possiamo giocare ampiamente, per noi il tema è provare a ricostruire un'unità tra elettore ed elettrici che dica che è il tempo di ritornare al governo". Lo ha detto Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, ad "Agorà" su Rai 3, sulle amministrative in Toscana. (Rin)