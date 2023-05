Spagna: Podemos, estendere il bonus cinema a disoccupati e percettori reddito minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos e ministra dei Diritti Sociali spagnola, Ione Belarra, ha chiesto oggi al Partito socialista operaio spagnolo di estendere il bonus cinema per i biglietti da due euro riservato agli over 67 anche ad altri gruppi sociali come i disoccupati ed i beneficiari dell'ingresso minimo di base. Secondo fonti della formazione viola consultate dall'agenzia di stampa "Europa Pres", è "essenziale" includere in questa iniziativa queste persone la cui situazione richiede anche un sostegno pubblico e promuovere così il loro accesso alla cultura, in particolare alle sale cinematografiche. Lo scorso fine settimana, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che oggi il Consiglio dei ministri approverà questo martedì uno sconto affinché tutti i cittadini di età superiore a 65 anni possano andare al cinema una volta alla settimana per soli due euro. A questo proposito, fonti della Moncloa hanno precisato che il programma prevede un investimento di 10 milioni di euro e riguarderà i 9,5 milioni di persone, spiegando che verrà raggiunto un accordo con il settore sulla possibilità di stabilire un altro giorno a seconda delle caratteristiche specifiche dei cinema in ogni territorio, ad esempio nei comuni che sono aperti solo nei fine settimana. (Spm)