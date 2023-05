Sanità: Rocca, nel Lazio ereditato debito di 22,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "abbiamo trovato un debito di 22 miliardi e 300 milioni ma, su indicazione della Corte dei conti, non possiamo più replicare le modalità gestionali del passato: se sforiamo nella sanità dobbiamo recuperare sulla spesa corrente, dalla quale siamo stati costretti a tagliare 218 milioni". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in una intervista al "Corriere della Sera". Quanto ai posti letto acquistati dai privati per svuotare i pronto soccorso, Rocca spiega: "Abbiamo preso tutti i posti letto disponibili: mi dicano se ho lasciato fuori qualcuno, ne mancano ancora 200. Ho chiesto ai direttori sanitari di indicare il fabbisogno e ho convocato le organizzazioni sindacali della sanità privata. La delibera dice che o si prendono i pazienti dai pronto soccorso degli ospedali o niente, non c'è autonomia gestionale: i letti sono governati direttamente dal sistema", conclude il presidente.(Rer)