Roma: Rocca su Ztl verde, bonus taxi per acquisto auto elettriche

- In merito al possibile allargamento della Ztl verde di Roma, la Regione Lazio è pronta ad approvare una delibera che prevede incentivi per i tassisti che dovranno acquistare una nuova auto. "Il piano per il risanamento della qualità dell'aria doveva essere fatto dalla Regione con qualche anno di anticipo: su questo non ci sono dubbi né alibi. È stato adottato nel 2020, quando Roberta Lombardi era assessore alla Transizione ecologica". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una intervista al "Corriere della Sera". "Oggi arriva la delibera del Comune di Roma senza allocare risorse, nonostante l'assenza di un sistema di trasporto pubblico adeguato - aggiunge Rocca -. Bisognava programmare prima. Il rischio di incorrere nella procedura di infrazione è serissimo, ma non si possono scaricare sui cittadini i problemi creati dall'inerzia amministrativa. Per quanto ci riguarda, la prossima settimana porteremo in giunta una delibera che prevede incentivi per i tassisti che dovranno acquistare una nuova auto", conclude. (Rer)