Ue-India: Dombrovskis incontra ministro Commercio Goyal, discusse priorità di riforma Omc

- Il ministro del Commercio e dell’industria dell'India, Piyush Goyal, ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis. Lo riferisce tramite una nota il ministero del Commercio indiano, precisando che l'incontro si è svolto a margine del Consiglio del commercio e della tecnologia India-Ue. I due funzionari hanno espresso pareri concordi in merito all'accelerazione dei negoziati per un accordo di libero scambio Ue-India, e alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, specie per quanto riguarda i meccanismi di risoluzione delle controversie, i sussidi ad agricoltura e pesca, la moratoria sull'e-commerce e le legislazioni nazionali. (segue) (Inn)