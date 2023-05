Ue-India: Dombrovskis incontra ministro Commercio Goyal, discusse priorità di riforma Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è arrivato ieri in Belgio, a Bruxelles, per una visita di due giorni (15 e 16 maggio) per incontrare esponenti del governo belga e rappresentanti dell’Unione europea. Oggi è in programma il primo Consiglio del commercio e della tecnologia India-Ue, al quale Nuova Delhi sarà rappresentata anche dal ministro del Commercio e dell’industria, Piyush Goyal, e dal ministro delle Ferrovie, delle comunicazioni, dell’elettronica e della tecnologia informatica, Ashwini Vaishnaw. “Attendo con impazienza la riunione del Consiglio per il commercio e la tecnologia India-Ue”, ha dichiarato al suo arrivo, ringraziando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per aver ricevuto la squadra ministeriale indiana. Il Consiglio per il commercio e la tecnologia è stato lanciato dalla presidente della Commissione e dal primo ministro indiano, Narendra Modi, in occasione della visita della leader europea in India nell’aprile del 2022. Successivamente le parti hanno istituito tre gruppi di lavoro: il gruppo sulle tecnologie strategiche, la governance digitale e la connettività digitale; quello sulle tecnologie energetiche verdi e pulite; quello sul commercio, gli investimenti e le catene del valore resilienti. I gruppi si sono impegnati a vari livelli e hanno tenuto riunioni che hanno portato all’appuntamento odierno. (Inn)