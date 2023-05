Regno Unito: aumentano tasse, 7,8 milioni pagheranno imposta sul reddito al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak è pronto ad annunciare il più imponente aumento delle tasse dagli anni Settanta, una misura che porterà milioni di persone con un reddito medio a dover pagare un'aliquota del 40 per cento dell'imposta sul reddito. Secondo l'analisi dell'Istituto per gli studi fiscali (Ifs), la decisione di Sunak di congelare le soglie dell'imposta sul reddito significa che un insegnante su quattro e più di un infermiere su otto pagheranno l'aliquota dell'imposta sul reddito più alta entro il 2027. Sempre secondo l'Ifs, entro il 2027, il numero di persone che pagano l'imposta sul reddito al 40 per cento o più raggiungerà i 7,8 milioni. I ricercatori dell'Ifs hanno affermato che questo aumento rappresenta un "spostamento sismico" e sarà la "più grande misura di aumento delle tasse da quando Geoffrey Howe ha raddoppiato l'Iva nel 1979". (Rel)