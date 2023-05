Russia: Fsb sequestra 24 chili d'oro di contrabbando in un aeroporto di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di frontiera del Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) hanno sequestrato 24 chilogrammi di oro di contrabbando in uno degli aeroporti di Mosca. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" l'ufficio stampa dell'Fsb. "La persona che ha cercato di lasciare il territorio della Federazione Russa ha nascosto in oggetti personali due lingotti d'oro con un peso totale di oltre 24 chilogrammi del valore stimato di oltre 126 milioni di rubli (1,5 milioni di euro)", ha riferito l'Fsb, aggiungendo che l'uomo è stato arrestato. (Rum)