Cina: produzione industriale aumentata del 5,6 per cento ad aprile, deluse aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a valore aggiunto della Cina è aumentata del 5,6 per cento anno su anno il mese scorso, deludendo le aspettative degli analisti e suggerendo una fragile ripresa post Covid. Stando ai dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), il tasso di crescita ha superato di 1,7 punti percentuali quello di marzo ma si è posto ben al di sotto del 10,9 per cento atteso dagli osservatori. Nel mese di aprile, l'industria manifatturiera ha registrato una crescita di 6,5 punti percentuali su base annua, seguita dall’industria incentrata sulla produzione ed erogazione di elettricità, gas, calore e acqua (+4,8). Nello stesso periodo, le vendite al dettaglio sono aumentate di 18,4 punti percentuali su base annua, ponendosi lievemente al di sotto del 21 per cento atteso dagli analisti ma toccando i massimi da marzo 2021. (Cip)