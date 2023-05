Macao: calo delle riserve valutarie stimato allo 0,7 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie di Macao si sono attestate a 213,5 miliardi di patacas (circa 26,40 miliardi di dollari) alla fine di aprile, in calo di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo indicano le stime preliminari pubblicate dall’Autorità monetaria della regione a statuto speciale cinese. I depositi in valuta estera hanno rappresentato dieci volte la valuta in circolazione alla fine di marzo. L'indice del tasso di cambio effettivo relativo al commercio della pataca è sceso di 1,03 punti su base mensile e aumentato di 2,02 punti su base annua ad aprile, attestandosi a 101,1 punti. (Cip)