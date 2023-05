Spagna: fonti stampa, accordo tra governo e sindacati sull'Istituto previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni spagnolo ha raggiunto un pre-accordo con i sindacati per incrementare il personale ed aumentare i servizi di assistenza dell'Istituto di previdenza sociale. Lo hanno riferito fonti sindacali al quotidiano "Publico". Le parti si incontreranno questo oggi, per firmare l'intesa, la cui sottoscrizione comporterà l'annullamento dello sciopero annunciato il 7 settembre in tutti i centri della Sicurezza sociale. Il ministero si impegnerà a presentare al Consiglio dei ministri un progetto di legge sulla creazione di una Agenzia per la sicurezza sociale e ad articolare un "piano strategico" delle risorse umane del sistema nel suo complesso. L'accordo prevede anche l'attuazione di un giorno di lavoro a distanza a settimana a partire dal primo luglio di quest'anno base volontaria e garantendo sempre l'attenzione al pubblico. (Spm)