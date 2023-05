Roma: "I gatti del sindaco, criticità e prospettive future", incontro in Campidoglio per tutela randagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, è riconosciuto ai gatti in stato di libertà il diritto alla vita in condizioni di benessere e il diritto alla cura, quali esseri senzienti, dotati della capacità di provare sentimenti. La regolamentazione attualmente vigente sul benessere degli animali ha permesso negli anni la nascita di strutture per la cura di randagi e di numerose associazioni che, collaborando attivamente con le strutture comunali e convenzionate, portano avanti un forte impegno nel campo delle adozioni soprattutto per i cani abbandonati. Analoga attenzione è stata riservata da parte dell'Amministrazione all'accoglienza dei felini, su cui è in corso un lavoro per migliorare la qualità della cura e delle strutture ospiti. In base alle indicazioni contenute nel Regolamento per i diritti degli animali del 2005, attualmente in fase di ridefinizione, le colonie feline che i gatti creano autonomamente costituiscono le forme di aggregazione più connotate alla loro natura di 'animali liberi'. Ma la loro caratteristica spontanea di formazione fa sì che le colonie feline non possano garantire le azioni di cura necessarie e promuovere l'adozione dei gatti che ne fanno parte. (segue) (Com)