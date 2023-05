Roma: "I gatti del sindaco, criticità e prospettive future", incontro in Campidoglio per tutela randagi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa bella iniziativa, della cui promozione ringrazio il Consigliere Rocco Ferraro, offre una preziosa opportunità per ribadire il grande lavoro che sta impegnando l'Amministrazione nella tutela dei diritti e del benessere degli animali della nostra città. Una delle prime cose da fare in questo ambito è denunciare: è proprio di questi giorni la notizia di una banda di ragazzini che, nel comune alle porte di Roma, Fonte Nuova, ha attaccato un gruppo di gattini con delle pistole a pallini. Bisogna denunciare perché purtroppo non c'è ancora una vera cultura del rispetto di tutte le specie che convivono nelle nostre città. Noi per primi come amministratori dobbiamo segnalare e diffondere questi eventi incresciosi: i gatti sono un emblema di questa città, c'è una vera e propria storia che collega i gatti a Roma che va fatta conoscere e va promossa attraverso un'adeguata campagna di comunicazione", ha dichiarato l'assessora Alfonsi. (segue) (Com)