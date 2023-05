Roma: "I gatti del sindaco, criticità e prospettive future", incontro in Campidoglio per tutela randagi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare, per ciò che riguarda i 'gatti del Sindaco' alcuni dati sono utili a chiarire la situazione attuale. Anzitutto, va registrato un decisivo incremento delle colonie feline autorizzate, passate dalle 252 del 2021 alle 550 del 2023, con un numero pressoché raddoppiato dei gatti che ne fanno parte, attualmente circa 8.800, un dato sicuramente per difetto dovuto alla carenza di informazioni aggiornate sulle autorizzazioni. Per quanto riguarda l'accoglienza da parte delle strutture comunali, l'Oasi felina di Porta Portese e quelle convenzionate, i gatti ospitati sono complessivamente 830. Tali dati ci forniscono una chiara indicazione dell'importanza di una concreta azione di supporto alle colonie feline e quindi di interlocuzione e di ascolto con i volontari che quotidianamente si impegnano nell'assistenza agli animali", ha concluso Alfonsi. (segue) (Com)