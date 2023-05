Roma: "I gatti del sindaco, criticità e prospettive future", incontro in Campidoglio per tutela randagi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assurdo che non ci sia ancora un adeguato riconoscimento giuridico per le colonie feline. Come Roma Capitale il nostro impegno è improntato a colmare questo vuoto normativo e a realizzare tutta una serie di provvedimenti volti a considerare maggiormente i luoghi in cui sono presenti delle colonie o dei punti di aggregazione felina, sia per la tutela e il benessere degli animali ma anche al fine di mantenere quei luoghi salubri e nel pieno decoro. Inoltre il volontario non può più essere lasciato solo ma deve essere adeguatamente supportato dall'Amministrazione. La Lista Civica Gualtieri Sindaco, di concerto con l'assessorato preposto, sta lavorando alla stesura di un Regolamento per la gestione delle colonie, da espungere dall'attuale regolamento vigente sul Benessere deli Animali e totalmente dedicato alle colonie e alle oasi feline al fine di dare a queste realtà il giusto riconoscimento e la giusta attenzione da parte dell'Amministrazione", ha affermato il consigliere Rocco Ferraro. (segue) (Com)