Roma: "I gatti del sindaco, criticità e prospettive future", incontro in Campidoglio per tutela randagi (7)

- Dobbiamo portare avanti un lavoro congiunto, anche con le varie associazioni di categoria e con i tanti volontari che si dedicano ai nostri amici pelosi, per poter dare, come Amministrazione, una risposta concreta alla problematica, il confronto di ieri è stato dirimente al riguardo. Ringrazio l'Assessora Alfonsi e il collega Palmieri per la sensibilità e l'impegno profusi sul tema; ringrazio Licia Colò per la sua gentile presenza, Maria Luisa Cocozza per la preziosa collaborazione. Infine un ringraziamento particolare agli altri relatori presenti, che, tramite la loro professionalità, hanno dato degli spunti davvero preziosi alla platea: Carla Rocchi, Presidente Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali, Francesca Bellini, medico veterinario della Asl Roma 1 e Andrea Rettagliati, medico veterinario specializzato nel perfezionamento di alta formazione Pnei – Psico – Neuro – Endrocrino – Immunologia", ha concluso. (segue) (Com)