Roma: "I gatti del sindaco, criticità e prospettive future", incontro in Campidoglio per tutela randagi (8)

- "Roma è una città amica degli animali. Benessere, tutela e diritti degli animali sono da sempre al centro dell'azione di questa Amministrazione. Da pochi mesi abbiamo introdotto la figura del Garante degli animali che a breve verrà nominato dal Sindaco, abbiamo coinvolto le migliori professionalità veterinarie presenti in città per mettere le loro competenze e la loro sensibilità a disposizione degli animali dei canili e dei gattili di Roma. Abbiamo avviato la discussione per la revisione del regolamento del benessere animale, che a breve inizierà il suo percorso in commissione, il tutto grazie ad una forte collaborazione con tutte le associazioni di tutela degli animali che ringrazio", ha affermato il consigliere Giammarco Palmieri. (segue) (Com)