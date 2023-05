Cina-Ungheria: Wang Yi riceve Szijjarto, nostro sviluppo è “fattore di stabilità globale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della Cina è una forza trainante per la pace e un fattore per la stabilità globale. Lo ha dichiarato il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Wang ha espresso apprezzamento per la “politica amichevole” tenuta da Budapest nei confronti della Cina, affermando che questa è nell’interesse dei due Paesi e in linea con la tendenza dei tempi. “Cina e Ungheria si sono rispettate, fidate, comprese e sostenute a vicenda, spingendo le relazioni bilaterali nella migliore fase della loro storia”, ha evidenziato il capo della diplomazia del Partito comunista. Ampliando lo sguardo all’Europa, Wang ha espresso nuovamente sostegno alla sua autonomia strategica, ribadendo l’intenzione di cooperare per promuovere il multilateralismo e orientare la governance globale verso una direzione “più equa e ragionevole”. (Cip)