Cina: vicepremier Singapore visita sedi Ant Group e Nio a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro delle Finanze di Singapore, Lawrence Wong, ha visitato la sede di Ant Group, il braccio fintech del colosso del commercio elettronico Alibaba, e quella della compagnia di veicoli elettrici Nio a Shanghai. Il presidente di Ant, Eric Jiang Xiandong, ha illustrato a Wong la storia della società e le sue operazioni a Singapore, suscitando l’entusiasmo del ministro. “Ho iniziato la mia giornata in una delle più grandi società di servizi di tecnofinanza della Cina, Ant Group. Sono felice di essere stato aggiornato sulle sue capacità di ricerca e sviluppo e innovazione, in particolare per quanto riguarda i settori di sostenibilità e finanza”, ha scritto Wong in un messaggio su Facebook. (segue) (Cip)