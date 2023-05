Cina: vicepremier Singapore visita sedi Ant Group e Nio a Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore è infatti un importante mercato per Ant. Ad aprile, Alipay+, la soluzione per i pagamenti elettronici transfrontalieri del gruppo, ha stretto un accordo di collaborazione con la principale società di servizi di pagamento di Singapore, Network for Electronic Transfers (Nets), per l’adozione di Sgqr, il primo codice Qr di pagamento unificato al mondo. Wong è stato invitato a visitare la Cina dal vicepremier Ding Xuexiang dal 13 al 17 maggio. (Cip)