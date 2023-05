Lazio: Rocca, non mi associo ad antifascismo fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso non identificarmi nell'antifascismo nobile, autentico di un uomo straordinario come Sandro Pertini che fece visita a Paolo Di Nella all'Umberto I - un gesto che ci commosse - di Ferruccio Parri e dei fratelli Rosselli. Al tempo stesso non posso associarmi all'antifascismo fascista che mi ha portato via un amico e che colpiva a sprangate sotto scuola chi la pensava in modo diverso". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una intervista al "Corriere della Sera". "Ricordo ancora la prima assemblea in quarta ginnasio: provai un moto di simpatia per quelli che volevano parlare, messi a tacere da chi voleva imporre a tutti i costi le proprie idee", conclude Rocca. (Rer)